Фото: Россельхозцентр РО

В Ростовской области ввели режим ЧС федерального уровня. Об этом проинформировали в региональном Россельхозцентре 6 октября.Причиной введения такого режима стали почвенная засуха и заморозки. В текущем году из-за неблагоприятных погодных условий аграрии понесли значительные убытки.По этой причине с конца октября в регионе будут искусственно вызывать осадки с помощью спецтхеники.Этот подход позволит увеличить вероятность выпадения осадков в периоды критического дефицита влаги. Вдобавок эти меры улучшат агрометеорологические условия для посевов и создадут благоприятные прогнозы для формирования всходов озимых культур, а также повысят урожайный потенциал.