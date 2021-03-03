Каратисты Суворовского примут участие в онлайн-чемпионате по карате

Ростовское региональное отделение общества «Россия-Япония», Ростовская ассоциация киокусинкай совместно с посольством Японии в России организуют онлайн-чемпионат по карате, в котором примут участие каратисты Суворовского.Сообщается, что мастер-классы в онлайн-серии «Искусство ката» проводит ведущий московский специалист в этой дисциплине карате, обладатель 5-го дана Сергей Герасимов. Видеоматериалы можно будет посмотреть в интернете 16, 19 и 22 марта.“Нынешнее мероприятие пройдет в рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов (2020-2021 гг.)”, - рассказывает руководитель Ростовского регионального отделения общества «Россия-Япония», главный тренер региональной сборной по карате Олег Захаров.Онлайн-чемпионат по “Искусству ката” является частью программы Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов, которая реализуется на территории Японии и России с первого января прошлого по тридцать первое декабря текущего года.“Мы уже приняли участие в различных онлайн-соревнованиях в рамках фестиваля Japan Online Fest 2020, поучаствовали в конкурсе рисунка «Диалог посредством цвета». Таким образом, это еще один шаг в развитии детского центра японской культуры, который находится в Суворовском районе Ростова-на-Дону”, - сказал Захаров.Проведение мастер-классов организовано в рамках открытого первенства Ростовской области по ката-онлайн. В мероприятии принимают участие больше ста спортсменовиз Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Республики Мордовии, Свердловской области и Красноярского края. Также в первенстве участвуют двадцать пять каратистов спортклуба “Суворов” под руководством Олега Захарова.Необходимо отметить, что ката - дисциплина карате, в которой оценивается точность движений, правильность стойки спортсмена и его соответствие другим требованиям. Весной прошлого года каратисты спортивного клуба “Суворовский” уже занимали призовые места во всероссийских соревнованиях по карате киокусинкай (дисциплина ката), которые из-за противокоронавирусных ограничений проводились в онлайн-режиме.