Воспитанники СК «Суворов» принесли сборной Ростовской области еще несколько медалей

Юные каратисты спортивного клуба «Суворов» в составе сборной Ростовской области приняли участие в крупных международных соревнованиях по киокусинкай и одержали серию побед.Сообщается, что 19 февраля в Московском центре боевых искусств прошел первый день международного турнира Open Russian Junior Cup 2021. В соревнованиях по ката и кумитэ приняли участие тысяча семьсот спортсменов, представляющих 20 стран. В составе сборной Ростовской области выступили пятьдесят два спортсмена, в том числе шесть воспитанников спортивного клуба «Суворов». Подготовкой ребят занимался главный тренер Олег Захаров.По результатам турнира бойцы сборной Донского края завоевали несколько призовых мест - победы юных воспитанников СК «Суворов» стали уже традицией. Так, в дисциплине ката в возрастной категории 10-11 лет Дима Сычев занял 2-е место в индивидуальном зачете. В групповых соревнованиях среди детей в возрасте 8-9 лет четвертое место заняли Семён Захаров, Арина Вебер и Юлия Янкова.Уверенно одерживать победы воспитанники спортивного клуба «Суворов» стали еще с прошлого года - юные спортсмены завоевывают призовые места во всех соревнованиях, в которых принимают участие. Так, они принесли сборной несколько медалей за победы в трех всероссийских соревнованиях, одном международном турнире, первенстве и чемпионате ЮФО. После турнира по киокусинкай Open Russian Junior Cup 2021 копилка пополнилась еще на несколько медалей. Отмечается, что на следующей неделе воспитанники клуба поедут в Южный федеральный округ для участия в очередном чемпионате и первенстве - соревнования будут проводиться в Краснодаре.