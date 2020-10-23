Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Юная ростовчанка взяла серебро на всероссийских соревнованиях по киокусинкай

Юная ростовчанка взяла серебро на всероссийских соревнованиях по киокусинкай
Ростовчанка Кристина Павлова стала призером всероссийских соревнований по киокусинкай «Медный всадник». Спортсменка заняла второе место среди участников 14-15 лет в категории до 55 килограммов. Турнир проходил с 24 по 25 октября в Санкт-Петербурге. О подготовке и участии в соревновании Rostov.ru рассказал один из ее тренеров - Олег Захаров.

Кристина провела четыре боя. В трех из них девочка одержала победу. В четвертом бою ей пришлось сражаться за первое место с серьезным противником.

- Последний бой оказался слишком сложным, ее соперницей стала победительница международных соревнований. Однако Кристина тоже очень хорошо проявила себя на татами и была очень близка к победе, - рассказал Олег Захаров.

Несмотря на усилия, одолеть опытную соперницу ростовчанке не удалось - в Ростов Кристина привезла серебро.

Донская спортсменка занимается этим направлением карате с семи лет. Кристина начала заниматься киокусинкай в станице Заплавской Октябрьского района. По результатам выступлений ее в 2018 году пригласили в спортивную школу № 11 Ростова-на-Дону. Сейчас каратистке - 15 лет, и в ее копилке спортивных побед немало призов, полученных на всероссийских и международных турнирах, в том числе за первое место на первенстве России по шинкиокушинкай (2017) и третье место во всероссийских соревнованиях по киокусинкай «Медный всадник» (2019). Также Кристина является обладателем Кубка Черного моря.

Перед всероссийскими соревнованиями по киокусинкай в Северной столице дончанка очень много тренировалась. Вместе со спортсменами, которые собираются на чемпионат мира, девочка ездила в подготовительный лагерь. Тренировки проходили в Домбае. Во время занятий каратисты поднимались на высоту более двух километров в бронежилетах, с рюкзаками камней или с камнями в руках. Несмотря на свой юный возраст, Кристина проходила всю подготовку наравне со взрослыми спортсменами. По словам тренера, у нее была особенная мотивация стремиться взять золото.

- Сейчас у Кристины первый спортивный разряд. Первое место на этих соревнованиях позволило бы ей стать кандидатом в мастера спорта, - уточнил Олег Захаров.

Однако девочка не расстраивается. Второе место в «Медном всаднике» дало ей шанс попасть в сборную Россию по киокусинкай и в мае 2021 года в Болгарии бороться за звание чемпиона мира.

Стоит отметить, что второе место занял еще один донской спортсмен - Дмитрий Сычев. Ростовчанин завоевал серебряную медаль среди юношей 10-11 лет.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.