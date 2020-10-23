Юная ростовчанка взяла серебро на всероссийских соревнованиях по киокусинкай

Ростовчанка Кристина Павлова стала призером всероссийских соревнований по киокусинкай «Медный всадник». Спортсменка заняла второе место среди участников 14-15 лет в категории до 55 килограммов. Турнир проходил с 24 по 25 октября в Санкт-Петербурге. О подготовке и участии в соревновании Rostov.ru рассказал один из ее тренеров - Олег Захаров.Кристина провела четыре боя. В трех из них девочка одержала победу. В четвертом бою ей пришлось сражаться за первое место с серьезным противником.- Последний бой оказался слишком сложным, ее соперницей стала победительница международных соревнований. Однако Кристина тоже очень хорошо проявила себя на татами и была очень близка к победе, - рассказал Олег Захаров.Несмотря на усилия, одолеть опытную соперницу ростовчанке не удалось - в Ростов Кристина привезла серебро.Донская спортсменка занимается этим направлением карате с семи лет. Кристина начала заниматься киокусинкай в станице Заплавской Октябрьского района. По результатам выступлений ее в 2018 году пригласили в спортивную школу № 11 Ростова-на-Дону. Сейчас каратистке - 15 лет, и в ее копилке спортивных побед немало призов, полученных на всероссийских и международных турнирах, в том числе за первое место на первенстве России по шинкиокушинкай (2017) и третье место во всероссийских соревнованиях по киокусинкай «Медный всадник» (2019). Также Кристина является обладателем Кубка Черного моря.Перед всероссийскими соревнованиями по киокусинкай в Северной столице дончанка очень много тренировалась. Вместе со спортсменами, которые собираются на чемпионат мира, девочка ездила в подготовительный лагерь. Тренировки проходили в Домбае. Во время занятий каратисты поднимались на высоту более двух километров в бронежилетах, с рюкзаками камней или с камнями в руках. Несмотря на свой юный возраст, Кристина проходила всю подготовку наравне со взрослыми спортсменами. По словам тренера, у нее была особенная мотивация стремиться взять золото.- Сейчас у Кристины первый спортивный разряд. Первое место на этих соревнованиях позволило бы ей стать кандидатом в мастера спорта, - уточнил Олег Захаров.Однако девочка не расстраивается. Второе место в «Медном всаднике» дало ей шанс попасть в сборную Россию по киокусинкай и в мае 2021 года в Болгарии бороться за звание чемпиона мира.Стоит отметить, что второе место занял еще один донской спортсмен - Дмитрий Сычев. Ростовчанин завоевал серебряную медаль среди юношей 10-11 лет.