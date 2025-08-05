Больше 10 ландшафтных пожаров потушили за минувшие сутки в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

По информации от пресс-службы областного управления МЧС, 4 августа на территории Ростовской области было потушено одиннадцать лесных пожаров.В течение тех же суток пожарные ликвидировали семь возгораний, вызванных техногенными факторами. Помимо этого, спасательные подразделения приняли участие в устранении последствий восьми автомобильных аварий, в ходе которых были спасены жизни двух человек.Для реагирования на все эти происшествия в общей сложности привлекались 160 сотрудников и 40 единиц специализированной техники.Следует отметить, что в Ростовской области сохраняется чрезвычайно высокая вероятность возникновения новых пожаров. В ряде районов, включая северо-восточные, центральные, южные и прибрежные зоны Азовского моря, установлен наивысший, 5-й класс пожарной опасности. В некоторых северо-западных и северо-восточных районах, а также в Приазовье, сохраняется повышенная, 4-го класса, пожарная опасность.