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Больше 10 ландшафтных пожаров потушили за минувшие сутки в Ростовской области

Больше 10 ландшафтных пожаров потушили за минувшие сутки в Ростовской области

По информации от пресс-службы областного управления МЧС, 4 августа на территории Ростовской области было потушено одиннадцать лесных пожаров.

В течение тех же суток пожарные ликвидировали семь возгораний, вызванных техногенными факторами. Помимо этого, спасательные подразделения приняли участие в устранении последствий восьми автомобильных аварий, в ходе которых были спасены жизни двух человек.

Для реагирования на все эти происшествия в общей сложности привлекались 160 сотрудников и 40 единиц специализированной техники.

Следует отметить, что в Ростовской области сохраняется чрезвычайно высокая вероятность возникновения новых пожаров. В ряде районов, включая северо-восточные, центральные, южные и прибрежные зоны Азовского моря, установлен наивысший, 5-й класс пожарной опасности. В некоторых северо-западных и северо-восточных районах, а также в Приазовье, сохраняется повышенная, 4-го класса, пожарная опасность.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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