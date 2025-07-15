В Ростовской области за сутки 14 июля потушили 20 техногенных пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 20 пожаров, причиной которых стала деятельность человека.В течение 14 июля на территории Ростовской области было зафиксировано и успешно потушено 15 возгораний сухой травы и других видов растительности. В результате оперативных действий спасателей удалось спасти двух человек, оказавшихся в зоне пожаров.Кроме того, сотрудники МЧС оказывали помощь в устранении последствий трех аварий на дорогах.В общей сложности в мероприятиях по ликвидации различных чрезвычайных ситуаций приняли участие 448 сотрудников личного состава, было задействовано 112 единиц специальной техники.