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Водитель мотоцикла пострадал в ДТП в Ростовской области

Водитель мотоцикла пострадал в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Инцидент случился на трассе «Южный подъезд к Новочеркасску» 25 июня.

Предварительно, 43-летний водитель не смог удержать контроль над транспортным средством, что привело к опрокидыванию мотоцикла. Мужчине потребовалась медицинская помощь.

Очевидцы происшествия оперативно вызвали службы спасения.

Как сообщили в МБУ АР «УПЧС» Аксайского района, пострадавшего доставили в больницу с травмами.
Фото: в МБУ АР «УПЧС» Аксайского района
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