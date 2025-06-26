Водитель мотоцикла пострадал в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Инцидент случился на трассе «Южный подъезд к Новочеркасску» 25 июня.
Предварительно, 43-летний водитель не смог удержать контроль над транспортным средством, что привело к опрокидыванию мотоцикла. Мужчине потребовалась медицинская помощь.
Очевидцы происшествия оперативно вызвали службы спасения.
Как сообщили в МБУ АР «УПЧС» Аксайского района, пострадавшего доставили в больницу с травмами.