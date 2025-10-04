В Аксайском районе произошло возгорание в бане

Фото для иллюстрации

В Аксайском районе Ростовской области, произошел пожар в бане. Инцидент зафиксирован в поселке Реконструктор, на улице Просторной.Свидетели случившегося сообщили о возгорании в пожарную службу. Для ликвидации пожара были направлены подразделения экстренного реагирования, включая ПСЧ-44 и ПСЧ-10.Пожар, охвативший площадь в 6 квадратных метров, был сначала локализован, а затем полностью потушен.Как уточнили в МБУ АР УПЧС настоящее время выясняются причины пожара и оценивается нанесенный ущерб