Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Аксае водитель мотоцикла съехал в кювет и ударился о бетонный слив

В Аксае водитель мотоцикла съехал в кювет и ударился о бетонный слив
В Аксае Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Инцидент произошёл 11 июня на улице Лермонтова.

Водитель мотоцикла не смог справиться с управлением в районе дома № 82. Он съехал в кювет и врезался в бетонный слив.

О состоянии мотоциклиста ничего не известно. Судя по фото с места аварии, водитель слетел с мотоцикла и мог получить травмы. Однако, если он был в защитном костюме, серьезных травм мог избежать.
Фото: Спасательная служба Аксайского района.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.