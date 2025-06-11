В Аксае водитель мотоцикла съехал в кювет и ударился о бетонный слив

Фото: Спасательная служба Аксайского района.

В Аксае Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Инцидент произошёл 11 июня на улице Лермонтова.Водитель мотоцикла не смог справиться с управлением в районе дома № 82. Он съехал в кювет и врезался в бетонный слив.О состоянии мотоциклиста ничего не известно. Судя по фото с места аварии, водитель слетел с мотоцикла и мог получить травмы. Однако, если он был в защитном костюме, серьезных травм мог избежать.