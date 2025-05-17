На Оганова в Ростове кроссовер наехал на мотоциклиста

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Утром 17 мая в Ростове-на-Дону произошло столкновение, в котором участвовали мотоцикл и кроссовер.Инцидент случился на улице Оганова, 22Б. Предварительно, 32-летний водитель мотоцикла «Сузуки» потерял контроль над управлением, что привело к его падению на дорогу. В это время мимо проезжал автомобиль «Киа Спортейдж», водитель которого не смог вовремя остановить транспортное средство и совершил наезд на упавшего мотоциклиста, сообщили в региональной Госавтоинспекции.Предполагается, что мотоциклисту могло потребоваться оказание медицинской помощи.