В Ростовской области в одной из школ в кабинете частично обвалился потолок

В Ростовской области в одной из школ в кабинете частично обвалился потолок. Информацию подтвердили в администрации Сальского района.

Инцидент произошел 3 октября в образовательном учреждении №4. Как отметили местные власти, в тот же день полок был отремонтирован. Из учащихся никто не пострадал.

Капремонт был произведен 19 лет назад. За выявленными трещинами на здании проводится постоянный мониторинг. В соответствии с графиком запланировано комплексное обследование здания в 2027 году.
Фото: Соцсети /Администрация Сальского района
