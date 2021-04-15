В Таганроге 41-летний водитель мотоцикла пострадал в ДТП

Водитель автомобиля сбил мотоциклиста в Таганроге. Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 апреля в переулке 1-м Новом.В районе дома № 20 водитель автомобиля «Лада Гранта» поворачивал налево и врезался на «встречке» в мотоцикл «Кавасаки» под управлением 41-летнего мужчины.- В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Машины также получили механические повреждения. Больше досталось машине: на задней двери - большая вмятина от мотоцикла и разбито стекло.