Водитель легковушки сбила насмерть 62-летнюю женщину в Ростовской области

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В Ростовской области водитель легковушки сбила на смерть пожилую женщину. Информацию об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Трагедия произошла 17 декабря около дома № 137 по переулку Смирновскому. За рулем «Лифана» по дороге ехала 30-летняя женщина. В тот момент по нерегулируемому пешеходному переходу шла пожилая женщина.Автомобиль не успел затормозить и наехал на бабушку. От сильного удара старушку откинуло в сторону.К сожалению, пенсионерка скончалась от полученных травм на месте происшествия.