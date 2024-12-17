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Водитель легковушки сбила насмерть 62-летнюю женщину в Ростовской области

Водитель легковушки сбила насмерть 62-летнюю женщину в Ростовской области

В Ростовской области водитель легковушки сбила на смерть пожилую женщину. Информацию об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла 17 декабря около дома № 137 по переулку Смирновскому. За рулем «Лифана» по дороге ехала 30-летняя женщина. В тот момент по нерегулируемому пешеходному переходу шла пожилая женщина.

Автомобиль не успел затормозить и наехал на бабушку. От сильного удара старушку откинуло в сторону.

К сожалению, пенсионерка скончалась от полученных травм на месте происшествия.
Фото: DonDay
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