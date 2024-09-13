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В Ростове-на-Дону грузовик сбил пожилую женщину насмерть

В Ростове-на-Дону грузовик сбил пожилую женщину насмерть
В Ростове грузовой автомобиль насмерть сбил пожилую женщину. Трагедия произошла 13 сентября около 9:00.

По предварительным данным, 54-летний водитель грузовика «Скания» ехал по улице Таганрогской в Советском районе. В районе дома № 225 дорогу ему преградила 74-летняя женщина. Она намеревалась перейти проезжую часть в неположенном месте.

Водитель не ожидал появления пешехода на дороге и не успел вовремя затормозить. В результате пенсионерка попала под колеса грузовика.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, в тот же день пожилая женщина скончалась от полученных травм в больнице.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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