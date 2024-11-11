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В Ростовской области водитель насмерть сбила 69-летнюю женщину

В Ростовской области водитель насмерть сбила 69-летнюю женщину
В Ростовской области насмерть сбили 69-летнюю женщину. Происшествие случилось 9 ноября в селе Долоковка Неклиновского района.

Примерно в 7:30 по улице Октябрьской двигалась 40-летняя женщина за рулем «Дэу Матиза». В районе дома № 34 в это же время на велосипеде ехала пенсионерка. Автомобилист не заметила вовремя женщину и сбила ее.

По данным донской Госавтоинспекции, пенсионерка двигалась справа налево и не убедилась в отсутствии приближающихся машин.

На место происшествия вызвали медиков. Пожилая женщина скончалась в машине «скорой».
Фото: Госавтоинспекция Ро
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