В Ростовской области водитель насмерть сбила 69-летнюю женщину

Фото: Госавтоинспекция Ро

В Ростовской области насмерть сбили 69-летнюю женщину. Происшествие случилось 9 ноября в селе Долоковка Неклиновского района.Примерно в 7:30 по улице Октябрьской двигалась 40-летняя женщина за рулем «Дэу Матиза». В районе дома № 34 в это же время на велосипеде ехала пенсионерка. Автомобилист не заметила вовремя женщину и сбила ее.По данным донской Госавтоинспекции, пенсионерка двигалась справа налево и не убедилась в отсутствии приближающихся машин.На место происшествия вызвали медиков. Пожилая женщина скончалась в машине «скорой».