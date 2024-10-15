В Азове легковушка сбила 73-летнюю бабушку
В Азове Ростовской области 15 октября около 9:30 произошло ДТП с участием отечественного автомобиля, который сбил пожилую женщину.
Предположительно, автомобиль марки «ВАЗ-2107» двигался по улице Кандаурова. Возле дома № 63 по нерегулируемому пешеходному переходу переходила дорогу 73-летняя женщина. Водитель не успел затормозить и сбил ее.
Как сообщил DonDay инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков, в результате аварии пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.