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Водитель иномарки погиб в ДТП под Ростовом

Водитель иномарки погиб в ДТП под Ростовом
Недалеко от Ростова-на-Дону произошло смертельное ДТП. Инцидент случился в Багаевском районе 9 февраля около 3:50.

По трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск ехал 54-летний волгодонец на «Тойоте Камри». Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области, он превысил скорость и потерял управление. На 33-м километре трассы он выехал на встречную полосу, а затем вылетел на обочину и врезался в дерево.

В результате аварии автомобилист получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда машины скорой помощи.

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