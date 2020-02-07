Водитель иномарки погиб в ДТП под Ростовом



Недалеко от Ростова-на-Дону произошло смертельное ДТП. Инцидент случился в Багаевском районе 9 февраля около 3:50.



По трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск ехал 54-летний волгодонец на «Тойоте Камри». Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области, он превысил скорость и потерял управление. На 33-м километре трассы он выехал на встречную полосу, а затем вылетел на обочину и врезался в дерево.



В результате аварии автомобилист получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда машины скорой помощи.