Стали известны подробности ДТП с тремя погибшими в Ростовской области



Появилась подробная информация о ДТП в Ростовской области, жертвами которого стали три человека.



Напомним, авария произошла около полудня 27 февраля на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск. По предварительным данным, 67-летний водитель «ВАЗ-2114» превысил скорость и врезался в ехавший впереди «Рено Логан». От удара иномарку отбросило на обочину, а «четырнадцатую» - на встречную полосу. Там отечественная легковушка столкнулась с «Хендай Акцент». После столкновения «Хендай» съехал на обочину, где врезался в дерево.







- В результате ДТП водитель и 31-летняя девушка-пассажир «ВАЗ-2114» погибли на месте до приезда скорой помощи. Ещё одна пассажирка отечественной легковушки – 63-летняя женщина - получила травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Пострадали также 39-летний водитель и 42-летний пассажир «Рено Логана». Водитель «Хендай» погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи.







По факту происшествия начата проверка.

