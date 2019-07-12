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В Ростовской области 16-летний мотоциклист разбился насмерть, врезавшись в дерево

В Ростовской области 16-летний мотоциклист разбился насмерть, врезавшись в дерево
На Дону в результате ДТП погиб 16-летний мотоциклист. Авария произошла в Семикаракорском районе 14 июля.

По предварительным данным, в хуторе Страхов 16-летний водитель мотоцикла «Днепр» превысил скорость. Молодой человек потерял управление и съехал на обочину, где врезался в дерево. В результате происшествия парень получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался на месте ДТП.
– Сотрудники ГИБДД установили, что несовершеннолетний не имел права на управление транспортным средством, – сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По факту происшествия начата проверка.

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