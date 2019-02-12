На Дону водитель «БМВ» врезался в столб: погиб 23-летний парень



На Дону водитель «БМВ» врезался в столб. ДТП произошло 14 февраля около 23.00 в Белой Калитве на улице Энгельса.



29-летний парень на иномарке двигался на большой скорости. В районе дома № 61 автомобилист не справился с управлением, выехал на обочину дороги, а затем врезался в опору ЛЭП.



- В аварии погиб 23-летний пассажир «БМВ», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Кроме того, пострадал водитель иномарки. Его доставили в больницу врачи.



Сейчас по факту аварии полицейские проводят проверку.