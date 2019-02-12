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На Дону водитель «БМВ» врезался в столб: погиб 23-летний парень

На Дону водитель «БМВ» врезался в столб: погиб 23-летний парень
На Дону водитель «БМВ» врезался в столб. ДТП произошло 14 февраля около 23.00 в Белой Калитве на улице Энгельса.

29-летний парень на иномарке двигался на большой скорости. В районе дома № 61 автомобилист не справился с управлением, выехал на обочину дороги, а затем врезался в опору ЛЭП.

- В аварии погиб 23-летний пассажир «БМВ», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Кроме того, пострадал водитель иномарки. Его доставили в больницу врачи.

Сейчас по факту аварии полицейские проводят проверку.

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