Во время пьяной ссоры житель Ростовской области жестоко расправился с другом
В Ростовской области мужчина жестоко расправился с приятелем во время пьяной ссоры. Информация предоставлена региональным управлением Следственного комитета.
Происшествие случилось 2 сентября в Зерноградском районе. Двое мужчин, один из которых достиг 58-летнего возраста, распивали алкогольные напитки в частном домовладении на улице Вишневой в поселке Шоссейном. Во время отдыха мужчины сильно повздорили. В состоянии сильного эмоционального возбуждения один из участников схватил кухонный нож и несколько раз ударил им оппонента в область грудной клетки и живота. После этого он нанес несколько ударов стулом по голове потерпевшему.
От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное производство по статье "Убийство". В данный момент он находится под арестом в следственном изоляторе.
В случае признания его виновным жителю Зерноградского района грозит тюремное заключение сроком до пятнадцати лет.