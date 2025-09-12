Во время пьяной ссоры житель Ростовской области жестоко расправился с другом

Фото: СУ СК Ростовской области

В Ростовской области мужчина жестоко расправился с приятелем во время пьяной ссоры. Информация предоставлена региональным управлением Следственного комитета.Происшествие случилось 2 сентября в Зерноградском районе. Двое мужчин, один из которых достиг 58-летнего возраста, распивали алкогольные напитки в частном домовладении на улице Вишневой в поселке Шоссейном. Во время отдыха мужчины сильно повздорили. В состоянии сильного эмоционального возбуждения один из участников схватил кухонный нож и несколько раз ударил им оппонента в область грудной клетки и живота. После этого он нанес несколько ударов стулом по голове потерпевшему.От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов.В отношении задержанного возбуждено уголовное производство по статье "Убийство". В данный момент он находится под арестом в следственном изоляторе.В случае признания его виновным жителю Зерноградского района грозит тюремное заключение сроком до пятнадцати лет.