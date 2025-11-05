О массовом нашествии клопов в Таганроге заявляют СМИ

Фото: Donday

Тысячи клопов облюбовали стволы липовой рощи на улице Морозова в Таганроге. Жуки оккупировали примерно тридцать деревьев на участке от улицы Толбухина до трамвайных путей. Об этом сообщает Donday.Липовый клоп является относительно новым жителем России — его родина находится в Средиземноморском регионе. Эти жуки зимуют на коре лип и других мальвовых.Научное сообщество пока не выработало единой оценки угрозы: часть исследователей выделяет их способность испортить слабое дерево, а также потенциальную опасность для городских зеленых насаждений при бесконтрольном росте популяции.Что касается непосредственной опасности для населения — клоп безвреден. Хотя его огромные колонии пугают горожан.Сложившаяся ситуация перекликается с другой серьезной проблемой — распространением ясеневой златки.Напомним, что с этим опасным вредителем регион впервые столкнулся в 2023 году, когда златка атаковала Кумженскую рощу. Вывести ее невозможно никак, только рубить и утилизировать зараженные растения. В 2025 году златка зафиксирована почти во всех лесах и природных парках Ростовской области.Жители беспокоятся, что новый вредитель станет дополнительным ударом по страдающей экосистеме донских городов.