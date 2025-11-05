В Ростовской области пенсионерам перед новогодними праздниками выплатят сразу две пенсии

Фото: Rostov.ru.

На Дону пенсионерам в декабре выплатят сразу две пенсии. Это связано с особенностями графика выплат в период новогодних праздников. Например, если пенсия обычно поступает 5-го числа, то в декабре пенсионеры получат сразу декабрьскую и январскую выплаты. В первую очередь досрочно получат деньги те, кто получает пенсию через банки.Также в ноябре пройдет индексация пенсий для тех, кто отметил 80-летие в ноябре и получает страховую пенсию по старости. Размер надбавки составит примерно 10 тысяч рублей.В январе жителей региона ждет очередное повышение пенсий на 7,6%. Если в декабре страховая пенсия составляет 25 тысяч рублей, то после индексации она увеличится примерно на 1 900 рублей и будет равна около 26 900 рублей.Под повышение попадают все пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости, вне зависимости от того, работают они или нет.