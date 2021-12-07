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В Новочеркасске пьяный мужчина жестоко расправился с сожительницей

В Новочеркасске пьяный мужчина жестоко расправился с сожительницей
В Новочеркасске местный житель жестоко расправился со своей сожительницей. Он зарезал 32-летнюю женщину во время пьяной ссоры 8 декабря.

По версии следствия, 31-летний мужчина находился дома вместе с возлюбленной. Он был пьян, и начал ругаться с женщиной. Атмосфера накалялась с каждой секундой, а пара переходила на повышенные тона. Когда алкоголь ударил в голову, горожанин схватил нож. Он набросился на беззащитную женщину, нанося удар за ударом - в шею, грудь, живот. От полученных травм 32-летняя пострадавшая скончалась на месте ЧП.

Когда правоохранители узнали о трагедии, то сразу задержали главного подозреваемого. На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре решится вопрос о его заключении под стражу.
Фото: АиФ Киров.
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