В Новочеркасске пьяный мужчина жестоко расправился с сожительницей

Фото: АиФ Киров.

В Новочеркасске местный житель жестоко расправился со своей сожительницей. Он зарезал 32-летнюю женщину во время пьяной ссоры 8 декабря.По версии следствия, 31-летний мужчина находился дома вместе с возлюбленной. Он был пьян, и начал ругаться с женщиной. Атмосфера накалялась с каждой секундой, а пара переходила на повышенные тона. Когда алкоголь ударил в голову, горожанин схватил нож. Он набросился на беззащитную женщину, нанося удар за ударом - в шею, грудь, живот. От полученных травм 32-летняя пострадавшая скончалась на месте ЧП.Когда правоохранители узнали о трагедии, то сразу задержали главного подозреваемого. На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре решится вопрос о его заключении под стражу.