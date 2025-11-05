Участок трассы М-4 «Дон» возле Платова полностью перекрыт из-за ремонта

Фото: Яндекс.карты.

В Ростовской области полностью перекрыли участок трассы М-4 «Дон» из-за ремонта дороги. Закрыт оказался участок с 993 по 1024 километр — от поселка Аютинский до подъезда к аэропорту «Платов». Сроки окончания ремонта пока не известны.Водителям рекомендуют объезжать этот участок через поселки Рассвет и Родионово-Несветайская слобода.Отметим, что отрезок является важным для междугородних автобусов и рейсов в новые регионы, поэтому ожидается временная смена маршрутов с обходом ремонтируемой дороги.