Участок трассы М-4 «Дон» возле Платова полностью перекрыт из-за ремонта

В Ростовской области полностью перекрыли участок трассы М-4 «Дон» из-за ремонта дороги. Закрыт оказался участок с 993 по 1024 километр — от поселка Аютинский до подъезда к аэропорту «Платов». Сроки окончания ремонта пока не известны.

Водителям рекомендуют объезжать этот участок через поселки Рассвет и Родионово-Несветайская слобода.

Отметим, что отрезок является важным для междугородних автобусов и рейсов в новые регионы, поэтому ожидается временная смена маршрутов с обходом ремонтируемой дороги.
Фото: Яндекс.карты.
