Жители Ростова организовали сбор подписей против вырубки леса в Кумженской роще

Фото: Rostov.ru

Жители Ростова подписывают петицию с требованием остановить планы по строительству дороги на территории Кумженской рощи. Общественность выступает против существующего генерального плана города, по которому скоро начнется вырубка огромного количества деревьев в природном памятнике.Конфликт начался, когда в 2021 году Кумженскую рощу неожиданно включили в схему строительства «Западной хорды» — части Ростовского транспортного кольца. Из документов жители узнали, что в угоду трассе придется освободить шестнадцать тысяч квадратных метров площади, которая сейчас занята деревьями.В качестве альтернативы власти рассматривали другую территорию в станице Гниловской, но там стоят около трехсот жилых домов. Расселять оттуда людей и все это сносить слишком сложно, куда проще уничтожить деревья.Но ростовчан не устраивает перспектива потери рощи. Отстаивать парк до конца они намерены по ряду причин.Во-первых, роща находится на стрелке рек Дон и Мертвый Донец и считается экологическим парком. Там находятся пляжи, растут краснокнижные растения.Во-вторых, там расположены Кумженский мемориал, монумент «Штурм» и братская могила, в которой похоронены более шестисот бойцов, погибших при освобождении Ростова.Ну и, в-третьих, это место — зона прогулок и место проведения досуга. Люди приезжают туда с детьми и отдыхают от городской пыли, выхлопных газов.По мнению горожан, план «Западной хорды» был утвержден незаконно, и чтобы правительство его отменило, они подали коллективный иск в городскую думу. При этом больше трех тысяч ростовчан предоставили свои подписи в суд, выступая против стройки. Увы, суд результатов не дал — подписи были признаны недействительными из-за вопросов их оформления и учета.Неудача не заставила активистов опустить руки: в конце октября они вернулись с петицией против вырубки экопарка. В ней выдвинуты четкие требования: отменить строительство, которое затрагивает Кумженскую рощу и мемориал, найти другое место для дороги, провести экспертизу для определения природной и культурной важности парка, организовать охрану территории.На момент 5 ноября свои подписи в защиту рощи оставили тысяча двадцать человек. Для рассмотрения необходимо около пятидесяти семи тысяч, исходя из общего числа жителей города.Впрочем, петиции не всегда нужны, чтобы перерасти в актуальные законы. В некоторых случаях это просто способ обратить внимание общественности на острую проблему.