Плановые выжигания сухой травы запланированы в двух районах Ростова-на-Дону

Фото: Соцсети

Власти Ростова-на-Дону сообщили о проведении плановых работ по выжиганию сухой растительности в двух административных районах города. Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте городской администрации.Выжигание запланировано на пятницу, 7 ноября, на участке, расположенном на пересечении улиц Левобережной и Шоссейной дороги (шоссе Ростов – Батайск).Также аналогичные работы по удалению сухой травы пройдут в Советском районе города в период с 6 по 7 ноября, а также с 11 по 14 ноября. Важно подчеркнуть, что данные профилактические мероприятия направлены на обеспечение пожарной безопасности города и предотвращение возникновения неконтролируемых возгораний на открытых участках.Горожан призывают не беспокоиться при обнаружении признаков горения или задымления. Подчеркивается, что процесс контролируемого выжигания проводится под строгим надзором опытных специалистов, обеспеченных необходимым снаряжением и техникой.