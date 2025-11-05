Новости
Плановые выжигания сухой травы запланированы в двух районах Ростова-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону сообщили о проведении плановых работ по выжиганию сухой растительности в двух административных районах города. Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Выжигание запланировано на пятницу, 7 ноября, на участке, расположенном на пересечении улиц Левобережной и Шоссейной дороги (шоссе Ростов – Батайск).

Также аналогичные работы по удалению сухой травы пройдут в Советском районе города в период с 6 по 7 ноября, а также с 11 по 14 ноября. Важно подчеркнуть, что данные профилактические мероприятия направлены на обеспечение пожарной безопасности города и предотвращение возникновения неконтролируемых возгораний на открытых участках.

Горожан призывают не беспокоиться при обнаружении признаков горения или задымления. Подчеркивается, что процесс контролируемого выжигания проводится под строгим надзором опытных специалистов, обеспеченных необходимым снаряжением и техникой.
