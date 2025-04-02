Мужчина жестоко расправился с другом в Ростовской области

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В Ростовской области мужчина жестоко расправился с другом, зарубив его топором. Трагический случай произошел 28 марта в Родионово-Несветайском районе.Согласно материалам следствия, подозреваемый, 53-летний житель слободы Барило-Крепинской, навещал своего приятеля. Во время встречи между ними вспыхнула ссора. После продолжительного обмена резкими словами один из мужчин схватил топор и, поддавшись ярости, нанес удар в область головы 70-летнему товарищу. После совершения злодеяния злоумышленник покинул место происшествия.Пострадавшего престарелого человека обнаружил его сын. В крайне тяжелом состоянии его экстренно доставили в медицинское учреждение, однако, несмотря на все усилия медицинского персонала, спасти его жизнь не удалось.Оперативники быстро задержали подозреваемого. В Следственном комитете заявили о начале уголовного производства по статье "Убийство". Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.