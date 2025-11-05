Фото: ЛизаАлерт

В октябре в Ростовской области зафиксировано исчезновение 78 человек. Информацию об этом предоставили в поисково-спасательной организации "ЛизаАлерт", сообщили в редакции DonDay.В течение минувшего месяца волонтеры смогли обнаружить 50 пропавших живыми. Четырех нашли погибшими. В настоящее время продолжаются поиски восьми человек. Среди тех, чье местонахождение до сих пор не установлено, – 16-летний Иван Улусьян, пропавший 30 октября.Пять человек были возвращены в свои дома.Как отметили в ПСО, в работе находятся три заявки, требующие подтверждения, и один человек был направлен для поиска через программу "Жди меня".Родственники были найдены для шести пропавших, поиски еще одного человека продолжаются.