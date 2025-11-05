Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В октябре в Ростовской области зафиксировано исчезновение 78 человек

В октябре в Ростовской области зафиксировано исчезновение 78 человек
В октябре в Ростовской области зафиксировано исчезновение 78 человек. Информацию об этом предоставили в поисково-спасательной организации "ЛизаАлерт", сообщили в редакции DonDay.

В течение минувшего месяца волонтеры смогли обнаружить 50 пропавших живыми. Четырех нашли погибшими. В настоящее время продолжаются поиски восьми человек. Среди тех, чье местонахождение до сих пор не установлено, – 16-летний Иван Улусьян, пропавший 30 октября.

Пять человек были возвращены в свои дома.

Как отметили в ПСО, в работе находятся три заявки, требующие подтверждения, и один человек был направлен для поиска через программу "Жди меня".

Родственники были найдены для шести пропавших, поиски еще одного человека продолжаются.
Фото: ЛизаАлерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.