На повторные торги в Ростовской области выставили имущество кирпичного завода

Фото: Яндекс.Карты

В Ростовской области повторно выставлено на продажу имущество кирпичного завода по сниженной стоимости. Объявление о грядущем аукционе размещено на официальном ресурсе, содержащем информацию о банкротствах.На торги выставлены активы АО «Глубокинский кирпичный завод», зарегистрированного в Ростовской области в 1992 году. В 2023 году иск о признании предприятия банкротом был инициирован налоговой службой из-за задолженности, превышающей 1,6 миллиона рублей. С тех пор активы завода регулярно выставляются на аукцион.В этот раз на продажу выставлены производственные площади, в том числе складские помещения, мастерские, котельная, незавершенный пятиэтажный жилой дом и земельные участки. Следует отметить, что ранее уже предпринимались попытки реализовать это имущество через торги, однако аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия участников.Начальная стоимость лота на текущих торгах составляет 187,2 миллиона рублей. Предыдущая попытка продажи предполагала цену 208 миллионов рублей.Прием заявок на участие в аукционе будет осуществляться с 10 ноября по 12 декабря. Результаты торгов будут объявлены через четыре дня после завершения периода подачи заявок.