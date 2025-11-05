Новости
В Красносулинском районе семья осталась без дома из-за крупного пожара

В Красносулинском районе семья осталась без дома из-за крупного пожара. Происшествие случилось 4 ноября.

Возгорание частного дома на улице Школьной произошло в отсутствие хозяев. Соседка, увидев бушующее пламя, вызвала пожарную службу. Прибывший на место расчёт из четырёх человек на одной машине оперативно приступил к тушению.

В региональном управлении МЧС сообщили, что огонь был ликвидирован на площади 56 квадратных метров.

В качестве основных причин возникновения пожара дознаватель рассматривает две версии: неисправность электропроводки или поджог.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
