Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Красносулинском районе семья осталась без дома из-за крупного пожара. Происшествие случилось 4 ноября.Возгорание частного дома на улице Школьной произошло в отсутствие хозяев. Соседка, увидев бушующее пламя, вызвала пожарную службу. Прибывший на место расчёт из четырёх человек на одной машине оперативно приступил к тушению.В региональном управлении МЧС сообщили, что огонь был ликвидирован на площади 56 квадратных метров.В качестве основных причин возникновения пожара дознаватель рассматривает две версии: неисправность электропроводки или поджог.