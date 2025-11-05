Новости
Более двух миллиардов рублей пытаются взыскать с ростовской компании «Торговый дом НЗНП»

В Арбитражный суд города Москвы было подано прошение о взыскании с ростовской компании «Торговый дом НЗНП» денежной суммы. Соответствующие сведения содержатся в документации, относящейся к данному судебному разбирательству.

Московская организация стремится добиться взыскания 2,068 миллиарда рублей с предприятия, зарегистрированного в Ростовской области. Суд принял исковое заявление к производству, и предварительное слушание по делу назначено на 28 января 2026 года.

Инициатором иска является московская инвестиционная компания «Тренд», которая требует от «Торгового дома НЗНП», являющегося частью структуры Новошахтинского завода нефтепродуктов, выплатить обозначенную сумму. Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», основанием для спора послужила эмиссия определенного пакета ценных бумаг.
Фото: Южный окружной военный суд
