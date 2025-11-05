Для борьбы с крупным пожаром на Привокзальной в Ростове привлекли полсотни спастелей

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону, в районе Темерницкого моста, около пятидесяти сотрудников экстренных служб борются с масштабным пожаром. Инцидент произошел сегодня вечером, 5 ноября на улице Привокзальная, 4.По данным областного управления МЧС, огонь охватил трехэтажное здание складского назначения. Площадь, охваченная пламенем, достигает тысячи квадратных метров. В ликвидации возгорания участвуют пожарный состав и водный транспорт.Согласно предварительным данным, информации о жертвах или пострадавших не поступало.Тем не менее, ощутимый запах гари распространился и дошел до центральных и западных районов города.