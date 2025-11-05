Новости
Пожарный поезд и катер привлекли для тушения масштабного пожара в районе Темерницкого моста

для тушения громадного пожара в районе Темерницкого моста в Ростове-на-Дону привлекли пожарный катер и поезд. Эти сведения предоставлены из областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по региону.

На Привокзальной площади в районе Темерницкого в Ростове-на-Дону 5 ноября загорелось трехэтажное складское строение. Пламенем охвачено около тысячи квадратных метров.

В ликвидации масштабного пожара задействованы пожарный корабль и железнодорожный состав. Борьбу с центром возгорания ведут с45 пожарных и 22 единицы особой техники.

По предварительной информации, сообщений о погибших или получивших травмы не поступало.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
