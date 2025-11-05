Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростове мужчина жестоко расправился с сожительницей во время ссоры. Как сообщает Следственный комитет Ростовской области, происшествие случилось 1 ноября в квартире, расположенной на улице Волкова. Поводом для разлада послужил поздний приход 27-летней дамы домой. Ее 40-летний партнер, возмущенный этим фактом, решил выяснить обстоятельства. Устная перебранка перешла в бурный этап, при этом девушка продолжала громко выражать свое недовольство.Разъяренный мужчина сначала совершил удушение, пытаясь прекратить ее крики. После того как она потеряла сознание и упала, он нанес ей роковой удар ножом в область шеи. Жертва скончалась моментально прямо на месте преступления.Злоумышленник был незамедлительно задержан и заключен под стражу. В данный момент проводится следствие по статье "Убийство". Если его вина будет доказана, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.