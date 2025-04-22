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Ростовчанин жестоко расправился с приятелям во время ссоры. Событие произошло в октябре предыдущего года.По данным следствия, 22 октября 2024 года обвиняемый находился в гостях у своего знакомого, в его квартире на улице Киргизской. В какой-то момент между давними приятелями возникла ссора. После словесной перепалки один из мужчин взял в руки нож. В состоянии сильного эмоционального возбуждения нападавший начал наносить удары в жизненно важные области тела потерпевшего. 58-летний мужчина умер на месте происшествия от полученных ран.После совершения преступления, ростовчанин покинул место преступления. Более того, он попытался уехать за границу. Сотрудники полиции задержали преступника при попытке пересечения государственной границы.По сведениям, предоставленным прокуратурой Ростовской области, в отношении 28-летнего жителя Ростова-на-Дону было открыто уголовное дело по статье "Убийство".В Следственном комитете по Ростовской области заявили, что обвиняемый в настоящее время находится под стражей в СИЗО. В случае признания подозреваемого виновным, ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.