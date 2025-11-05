Семья из Москвы приютила парализованную кошку из Ростовской области

- Они уже посетили ветклинику, сделали необходимые обследования. Можем с уверенностью сказать: кошечка в надежных руках, - заключили волонтеры.

- Вики, Викуся! Ай, красавица! Ай, Венера-Виктория! Ай, самая лучшая кошка на свете! - обращается к кошке в видео ее новая хозяйка.

Фото: приют «Счастливчик»

Кошке-спинальнице из Ростовской области нашли любящую семью. Счастливой новостью поделились в приюте «Счастливчик» Каменска-Шахтинского.Животное со следами от зубов собаки на спине нашли в Красновке. Неравнодушные люди отвезли травмированную кошку в ветклинику. Там врачи обнаружили сломанный позвоночник у пациентки. Даже после нескольких процедур ходить Венера больше не смогла.Животное-спинальник является большой ответственностью. Взять себе такого питомца не все готовы. Но кошечке удалось найти новый дом. Однако счастье длилось недолго - через некоторое время Венера была возвращена в приют. Хозяева поняли, что эта «ноша» им не по плечу. Но волонтеры продолжали надеяться, что хвостик сможет обрести любящую семью.Вскоре трагичная история кошки разлетелась по интернету. О ней узнали жители не только донского региона, но и других областей страны. Так, в приют обратилась Екатерина из Москвы. Женщина выразила желание принять в свою семью питомца с особенностями. Животное проехало более тысячи километров на поезде, чтобы добраться до своей новой хозяйки.В первый день кошки в новом доме ее хозяйка записала видео. Екатерина сообщила, что Венера постепенно адаптируется к своему месту жительства. Женщина следит за ее питанием и оказывает поддержку в эмоциональном плане.Пользователи соцсетей с восторгом обсуждают счастливую развязку истории кошки-спинальницы из Ростовской области. Люди уверены, что у этого животного получилось обрести свой настоящий дом.