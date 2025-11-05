Фото: Евгений Чеботарев

Ростовский экстремал Евгений Чеботарев повторил трюк с подвешенным автобусом. Блогер выложил кадры нового трюка у себя в социальных сетях.С помощью крана экстремал подвесил автобус над легковым автомобилем «Победа». Рядом с отечественным авто он разместил трамплин. Евгений сел за руль второго автобуса и начал разгоняться до необходимой скорости. У трамплина Чеботарев успел запрыгнуть из салона в движущийся рядом кабриолет. Когда автобус заезжал на платформу, подвешенный общественный транспорт сбросили вниз. Подпрыгнувшая на трамплине машина врезалась в упавший на автомобиль габаритный транспорт.Евгения результат трюка не обрадовал. Эктремал сообщил, что каждая попытка обходится ему около 400 тысяч рублей. Ранее этот же трюк Чеботарев проделал с подвешенным лимузином. По итогам рискованного опыта автобусу на трамплине удалось избежать удара. Однако подвешенному лимузину и стоящей под ним машине «ВАЗ» не повезло. А в этот раз все три транспортных средства оказались повреждены.Подписчики Чеботарева предполагают, что он хочет, чтобы в результате трюка стоящий у трамплина автомобиль оказался невредим. По всей вероятности, в скором времени стоит ждать повтора этого эффектного эксперимента.