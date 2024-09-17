Ландшафтный пожар в Аксайском районе перешел на жилой дом и подобрался к АЗС

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Крупный пожар в Донецке Ростовской области перекинулся на жилой дом и приблизился к АЗС. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.В районе станицы Гундоровской произошел серьезный пожар. Огонь охватил один из домов. Рядом с местом происшествия находится газораспределительная станция. Существует опасность, что пламя может перекинуться на другие жилые дома и привести к взрыву на подстанции.Возгорание сухой травы произошло утром 17 сентября по адресу: улица Тракторная, 10. Из-за сильного ветра огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Для тушения были направлены 12 спасателей. Они работают на трех единицах техники. Также на помощь спасателям пришли добровольцы.