Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области владелец частного дома чудом избежал гибели в огне. Инцидент произошел 24 марта в поселке Матвеев Курган.Возгорание началось около 16:06 в жилом доме, расположенном по улице Октябрьской, 87. В этот момент в доме находился хозяин, который спал и не сразу осознал опасность. Проснувшись от сильного запаха гари, он обнаружил, что значительная часть строения охвачена пламенем.К счастью, мужчине удалось выбраться из горящего дома через окно и вызвать спасателей. К прибытию пожарных расчетов площадь возгорания достигла 30 квадратных метров.На месте происшествия работали шесть пожарных и две единицы специализированной техники. Ликвидировать пожар удалось к 16:40.По информации ГУ МЧС Ростовской области, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Первоначально загорелась пристройка, после чего огонь распространился на основную часть дома.