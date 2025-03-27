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В Ростовской области владелец частного дома чудом избежал гибели в огне

В Ростовской области владелец частного дома чудом избежал гибели в огне
В Ростовской области владелец частного дома чудом избежал гибели в огне. Инцидент произошел 24 марта в поселке Матвеев Курган.

Возгорание началось около 16:06 в жилом доме, расположенном по улице Октябрьской, 87. В этот момент в доме находился хозяин, который спал и не сразу осознал опасность. Проснувшись от сильного запаха гари, он обнаружил, что значительная часть строения охвачена пламенем.

К счастью, мужчине удалось выбраться из горящего дома через окно и вызвать спасателей. К прибытию пожарных расчетов площадь возгорания достигла 30 квадратных метров.

На месте происшествия работали шесть пожарных и две единицы специализированной техники. Ликвидировать пожар удалось к 16:40.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Первоначально загорелась пристройка, после чего огонь распространился на основную часть дома.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
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