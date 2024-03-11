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В Ростове на Сельмаше мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

В Ростове на Сельмаше мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки
В Ростове скончался мужчина, выпав из окна многоэтажки. Происшествие случилось днем 11 марта на проспекте Сельмаш.

Тело обнаружили возле дома № 94. Прибывшие на место врачи только констатировали смерть мужчины. Судя по характеру травм, смерть наступила в результате падения с большой высоты. Мужчина лежал возле жилой девятиэтажки. Вероятно, он выпал из окна своей квартиры.

Истинная причина смерти пока не известна. Личность погибшего уточняется.
Фото: соцсети
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