В Ростове на Сельмаше мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки
В Ростове скончался мужчина, выпав из окна многоэтажки. Происшествие случилось днем 11 марта на проспекте Сельмаш.
Тело обнаружили возле дома № 94. Прибывшие на место врачи только констатировали смерть мужчины. Судя по характеру травм, смерть наступила в результате падения с большой высоты. Мужчина лежал возле жилой девятиэтажки. Вероятно, он выпал из окна своей квартиры.
Истинная причина смерти пока не известна. Личность погибшего уточняется.