На 2-й Краснодарской мужчина разбился насмерть, выпав с 11-го этажа

Фото: Скрин.

В Ростове на Западном мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажного дома. Трагедия произошла 13 октября на улице 2-й Краснодарской.Окровавленный труп мужчины нашли случайные прохожие. Они вызвали «скорую», но помочь ему было уже нельзя. От полученных травм он скончался.По предварительным данным, смерть наступила в результате падения с высоты 11-го этажа. Был это суицид или мужчине кто-то помог, разбираются правоохранители.