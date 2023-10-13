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На 2-й Краснодарской мужчина разбился насмерть, выпав с 11-го этажа

На 2-й Краснодарской мужчина разбился насмерть, выпав с 11-го этажа
В Ростове на Западном мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажного дома. Трагедия произошла 13 октября на улице 2-й Краснодарской.

Окровавленный труп мужчины нашли случайные прохожие. Они вызвали «скорую», но помочь ему было уже нельзя. От полученных травм он скончался.

По предварительным данным, смерть наступила в результате падения с высоты 11-го этажа. Был это суицид или мужчине кто-то помог, разбираются правоохранители.
Фото: Скрин.
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