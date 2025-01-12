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В Таганроге мужчину подозревают в убийстве приятеля

В Таганроге мужчину подозревают в убийстве приятеля
В Ростовской области мужчину подозревают в убийстве знакомого во время новогодних праздников. Трагедия случилась в городе Таганроге.

Товарищи выпивали спиртное в квартире дома на улице Сызранова. Вскоре дружеская беседа переросла в настоящий конфликт. По версии следствия, подозреваемый несколько раз ударил ножом в шею приятелю. Полученные ранения оказались смертельными. Мужчину вскоре задержали.

- Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
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