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Жителя Таганрога подозревают в убийстве собутыльника

Жителя Таганрога подозревают в убийстве собутыльника
В Таганроге мужчину подозревают в убийстве 46-летнего собутыльника. Трагедия случилась 24 января в одном из жилых домов города, сообщает СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, конфликт между мужчинами произшел на фоне выпитого спиртного. Собутыльники поскандалили, а 59-летний хозяин жилища сначала набросился на приятеля, после чего задушил его.

Когда о смерти мужчины стало известно правоохранителям, подозреваемого в убийстве задержили. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения ему в виде заключения под стражу.

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