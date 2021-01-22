Жителя Таганрога подозревают в убийстве собутыльника

В Таганроге мужчину подозревают в убийстве 46-летнего собутыльника. Трагедия случилась 24 января в одном из жилых домов города, сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, конфликт между мужчинами произшел на фоне выпитого спиртного. Собутыльники поскандалили, а 59-летний хозяин жилища сначала набросился на приятеля, после чего задушил его.Когда о смерти мужчины стало известно правоохранителям, подозреваемого в убийстве задержили. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения ему в виде заключения под стражу.