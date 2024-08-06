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В Ростовской области мужчину подозревают в убийстве 28-летнего сына

В Ростовской области мужчину подозревают в убийстве 28-летнего сына
В городе Шахты Ростовской области арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве своего 28-летнего сына. Происшествие случилось 3 августа.

По данным следствия, между отцом и сыном возникла ссора. Словесный конфликт перерос в серьезный скандал. В какой-то момент отец схватил нож и ударил им сына в спину. От полученного ранения молодой человек скончался на месте.

Вскоре мужчину задержали полицейские.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что мужчину заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Фото: Ростов ру
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