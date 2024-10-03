В Ростовской области мужчину подозревают в убийстве супруги

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В Новочеркасске Ростовской области мужчину подозревают в убийстве 52-летней супруги. Происшествие случилось в ночь с 29 по 30 сентября.По версии следствия, мужчина поссорился с женой из-за ревности. В ходе конфликта он набросился на нее и жестоко избил. От полученных травм женщина скончалась на месте. После содеянного мужчина скрылся.Подозреваемый был вскоре задержан. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».По данным СУ СКР по Ростовской области, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.Установлено, что раннее мужчина был судим за разбой.