В Советском районе Ростова 9-летний велосипедист попал под машину. Происшествие случилось в переулке Чаленко 25 августа.По предварительным данным, ребенка сбил 37-летний водитель за рулем «Форда Фокуса». Вероятно, проезжая в районе дома № 17/1, он не заметил мальчика на велосипеде. Маленький велосипедист выезжал со двора и, скорее всего, просто не успел остановиться. В результате произошло ДТП.Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, с травмами мальчик был доставлен в больницу.