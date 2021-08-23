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В Советском районе Ростова 9-летний велосипедист попал под машину

В Советском районе Ростова 9-летний велосипедист попал под машину

В Советском районе Ростова 9-летний велосипедист попал под машину. Происшествие случилось в переулке Чаленко 25 августа.

По предварительным данным, ребенка сбил 37-летний водитель за рулем «Форда Фокуса». Вероятно, проезжая в районе дома № 17/1, он не заметил мальчика на велосипеде. Маленький велосипедист выезжал со двора и, скорее всего, просто не успел остановиться. В результате произошло ДТП.

Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, с травмами мальчик был доставлен в больницу.

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