В Ростовской области 16-летний велосипедист попал под колеса автобуса

В Шахтах под колеса пассажирского автобуса попал 16-летний парень. Происшествие случилось 15 октября около 9 часов на проспекте Победы Революции, 128 «З».По предварительным данным, парень ехал на велосипеде по краю проезжей части, когда заметил на своем пути припаркованный автомобиль. Велосипедист пытался объехать препятствие, но не смог справиться с управлением. Во время падения его отбросило на «встречку», прямо под колеса пассажирского автобуса.- В результате ДТП 16-летний велосипедист с травмами был госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.