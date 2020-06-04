На Дону 10-летний велосипедист попал под колеса ВАЗа

В поселке Каменоломни Ростовской области 10-летний велосипедист попал под колеса автомобиля ВАЗ. Авария случилась на улице Дзержинского вечером 9 июня.Около 18 часов 71-летний водитель машины «ВАЗ-2107» двигался в районе дома № 63. В это время со второстепенной дороги на главную выезжал 10-летний мальчик на велосипеде. Школьник не пропустил отечественное авто. В результате ВАЗ сбил несовершеннолетнего велосипедиста.– Ребенок получил травмы. Прибывшие на место медики доставили его в больницу, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.