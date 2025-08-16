В Азовском районе двух подростков 14 и 15 лет будут судить за угон автомобилей
В Азовском районе двух подростков 14 и 15 лет будут судить за угон автомобилей, сообщает Следственный комитет Ростовской области.
В марте подростки перелезли через забор в селе Маргаритово. Во дворе они нашли незапертый автомобиль с ключом в замке зажигания и вытолкали его на улицу. Завели машину «с толкача» и катались по району, пока не закончилось топливо.
В мае они повторили свой поступок, угнав автомобиль пенсионера. Катались на нем, пока бак не опустел, после чего бросили машину на обочине.
Оба подростка признали свою вину и находятся под надзором. Дело передано в суд для рассмотрения.