Фото: нейросеть

В Азовском районе двух подростков 14 и 15 лет будут судить за угон автомобилей, сообщает Следственный комитет Ростовской области.В марте подростки перелезли через забор в селе Маргаритово. Во дворе они нашли незапертый автомобиль с ключом в замке зажигания и вытолкали его на улицу. Завели машину «с толкача» и катались по району, пока не закончилось топливо.В мае они повторили свой поступок, угнав автомобиль пенсионера. Катались на нем, пока бак не опустел, после чего бросили машину на обочине.Оба подростка признали свою вину и находятся под надзором. Дело передано в суд для рассмотрения.